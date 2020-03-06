30 бросков, отраженные Худобиным, не спасли «Даллас» от поражения в игре против «Нэшвилла» (видео) «Старз» потерпели четвертое поражение подряд.

«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

Ворота гостей защищал Антон Худобин. Из 32 бросков россиянин отразил 30. Нападающий Александр Радулов продлил серию без заброшенных шайб до 13 матчей.

В таблице Западной конференции «Старз» занимают третье место, набрав 82 очка. «Предаторз» - восьмые (74).

8 марта командам вновь предстоит встретиться между собой. Игра пройдет на площадке «Далласа».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Даллас» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Форсберг, 20. Дюшен, 34.