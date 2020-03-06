Овечкин - после поражения от «Рейнджерс»: Это хороший и тяжелый урок Сегодня «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями после поражения от «Рейнджерс».

«Вчера я ошибся, и «Вашингтон» проиграл. Сегодня я снова ошибся в защите. Я должен играть лучше в обороне. Тренерский штаб выпускает меня туда, чтобы я приносил результат. Сегодня наше звено сыграло не лучшим образом. Мы злимся из-за того, что допустили много ошибок. Вне всяких сомнений, мы с Кузнецовым должны играть лучше. Это хороший и тяжелый урок, который мы должны изучить», - приводит слова Овечкина обозреватель Саманта Пелл.

Напомним, «Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0).

Главным героем матча стал нападающий хозяев Мика Зибанежад, забросивший пять шайб. На его счету и победный гол в овертайме.

Форвард хозяев Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик. Павел Бучневич отдал две результативные передачи. Ворота «Рейнджерс» защищал Александр Георгиев. Российский голкипер отразил 29 бросков из 34.

В составе «Вашингтона» дубль оформил Овечкин. Свою первую шайбу за клуб забросил Илья Ковальчук. Также на его счету результативная передача. Вратарь Илья Самсонов из 39 бросков отразил 33.

В таблице Восточной конференции «Рейнджерс» набрали 76 очков и поднялись на девятое место. «Вашингтон» - третий (87).

7 марта «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Питтсбурга», а днем позже нью-йоркцы на своем льду сыграют с «Нью-Джерси».