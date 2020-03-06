Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ Россиянин продолжает борьбу за «Морис Ришар Трофи».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догнал лидировавшего в гонке снайперов НХЛ Давида Пастрняка из «Бостона».

Сегодня российский форвард оформил дубль в ворота «Рейнджерс» (5:6 ОТ), забросив свои 46-ю и 47-ю шайбы в сезоне.

Следом за россиянином и чехом расположился Остон Мэттьюз из «Торонто» (46).

В своем следующем матче 7 марта «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Питтсбурга».