Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ - Советский спорт
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06 марта 2020 10:51ХоккейНечаев Юрий

Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ

Россиянин продолжает борьбу за «Морис Ришар Трофи».

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догнал лидировавшего в гонке снайперов НХЛ Давида Пастрняка из «Бостона».

Сегодня российский форвард оформил дубль в ворота «Рейнджерс» (5:6 ОТ), забросив свои 46-ю и 47-ю шайбы в сезоне.

Следом за россиянином и чехом расположился Остон Мэттьюз из «Торонто» (46).

В своем следующем матче 7 марта «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Питтсбурга».

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