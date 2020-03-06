Андрей Василевский: Приятно было сыграть на ноль, так как в последних матчах я играл не очень хорошо В последних трех матчах «Лайтнинг» одержали две победы.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Монреалем» в регулярном чемпионате НХЛ.

«В последних матчах я играл не очень хорошо. Так что сыграть на ноль было приятно. Но мы также хорошо сыграли в обороне», - цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

Напомним, сегодня «Тампа» на своем льду уверенно обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Первой звездой встречи был признан Василевский. Россиянин отразил все 32 броска по своим воротам.

«Лайтнинг» набрали 89 очков и расположились на втором месте в таблице Восточной конференции. «Канадиенс» - 12-е (71).

Следующие матчи обе команды проведут 8 марта на выезде. «Тампа» встретится с «Бостоном», а «Монреаль» - с «Флоридой».