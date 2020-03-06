КХЛ представила схему второго раунда Кубка Гагарина Полуфиналы конференций начнутся 17 марта.

Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте представила порядок проведения матчей второго раунда Кубка Гагарина.

18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 состоятся матчи серий с участием победителей пар ЦСКА – «Торпедо» и «Ак Барс» – «Нефтехимик».

17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 марта пройдут матчи двух других серий второго раунда плей-офф.

Первые два матча и в случае необходимости пятый и седьмой матчи проводятся на полях клубов, имеющих более высокий номер «посева» в паре.

Напомним, что действующим чемпионом лиги является ЦСКА. В прошлом году армейцы в четырех матчах одолели в финальной серии «Авангард».