Евгений Малкин: В матчах против «Вашингтона» стараюсь выкладываться на 110 процентов «Питтсбург Пингвинз» и «Кэпиталз» встретятся завтра 7 марта.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своих ожиданиях от очередного матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

«Эта игра вызывает ажиотаж и в России, и в Америке, – цитирует Малкина официальный сайт лиги. – Я думаю, это еще с далекого 2006-го, когда Кросби с Овечкиным пришли в лигу. И этот интерес с каждым годом только подогревался.

Интересно, когда две хоккейные страны наблюдают за этим матчем и, конечно, ни один матч не обходится без красивых голов, без драк, без борьбы. Я знаю, что в России многие болеют за «Вашингтон», многие болеют за «Питтсбург», и я думаю, мы покажем красивый интересный хоккей.

Наша история неоднократно пересекалась. Если посмотрим историю в плей-офф, то вспомним, что тот, кто побеждал во втором раунде, выигрывал Кубок Стэнли. Конечно, мы понимаем, насколько важен каждый матч между этими командами. Я стараюсь тоже настроиться против «Вашингтона», когда собираются лучшие игроки – не только Овечкин и Кросби, там и Бекстрем, и Кузнецов, и Карлсон.

Играют две атакующие команды, и это всегда интересно и зрелищно. Особенно для противостояния в своем дивизионе. Поэтому каждый настраивается чуть-чуть посерьезнее, чем, может быть, на какой-то другой матч. В этой игре я стараюсь выкладываться на 110 процентов».

Матч «Питтсбург» – «Вашингтон» состоится в субботу 7 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.