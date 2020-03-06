Гордеев продлил контракт с «Сочи» Пресс-служба сочинского клуба объявила о подписании нового контракта со своим защитником Михаилом Гордеевым.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на один год.

Нынешний сезон стал дебютным для 20-летнего защитника в КХЛ – он сыграл в 36 матчах, забросив одну шайбу и отдав один ассист. Ранее он выступал в МХЛ за ступинский «Капитан».

«Сочи» завершил «регулярку» на девятом месте в Западной конференции, отстав от зоны плей-офф на пять очков.