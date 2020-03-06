Евгений Кузнецов: Болельщикам «Вашингтона» в России терпения и валидола побольше Форвард «Кэпиталз» рассказал, чего ждать от матча с «Питтсбургом» и от концовки регулярного чемпионата.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитлаз» Евгений Кузнецов похвалил будущего соперника «Питтсбург Пингвинз» и рассказал, чего ждать от завершения регулярного сезона НХЛ.

«Стараюсь не думать о том, что было раньше в матчах против «Питтсбурга», – цитирует Кузнецова официальный сайт НХЛ. – Это хорошая команда, они играют в хороший хоккей. Но самое главное нам играть правильно. Не нужно задумываться о том, что было. Нужно фокусироваться на будущем.

Последние 20 игр регулярного чемпионата идет борьба за плей-офф. И хоккей становится больше похож на плей-оффовский. Все стараются играть от обороны. Нам нужно дорожить моментами, которые будут.

Что бы я хотел пожелать болельщикам «Вашингтона» в России? Хочу пожелать терпения и валидола побольше. Будет интересная концовка».

Матч «Питтсбург» – «Вашингтон» состоится в субботу 7 марта и начнется в 21:00 по московскому времени.