11-кратный обладатель Кубка Стэнли Анри Ришар скончался в возрасте 84 лет Знаменитый нападающий играл за «Монреаль Канадиенс» с 1955 по 1975 годы.

Официальный сайт НХЛ сообщил о том, что один из лучших хоккеистов в истории лиги Анри Ришар скончался в возрасте 84 лет в пригороде Монреаля Лавале в канадской провинции Квебек. В 2015-м бывшему спортсмену была диагностирован болезнь Альцгеймера.

Младший брат другой легенды «Монреаль Канадиенс» Мориса Ришара Анри Ришар является рекордсменом по количеству побед в Кубке Стэнли. Главный трофей НХЛ он выигрывал 11 раз.

Анри Ришар выступал за «Монреаль» с 1955 по 1975 годы, сыграв в регулярных чемпионатах 1256 матчей и набрав 1194 очка (358 шайб + 688 результативных передач).

Когда Анри завершил карьеру, «Канадиенс» сразу же вывели из обращения 16-й номер, под которым он играл. В 1979-м Ришар-младший стал членом Зала хоккейной славы.