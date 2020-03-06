11-кратный обладатель Кубка Стэнли Анри Ришар скончался в возрасте 84 лет

Официальный сайт НХЛ сообщил о том, что один из лучших хоккеистов в истории лиги Анри Ришар скончался в возрасте 84 лет в пригороде Монреаля Лавале в канадской провинции Квебек. В 2015-м бывшему спортсмену была диагностирован болезнь Альцгеймера.
Младший брат другой легенды «Монреаль Канадиенс» Мориса Ришара Анри Ришар является рекордсменом по количеству побед в Кубке Стэнли. Главный трофей НХЛ он выигрывал 11 раз.
Анри Ришар выступал за «Монреаль» с 1955 по 1975 годы, сыграв в регулярных чемпионатах 1256 матчей и набрав 1194 очка (358 шайб + 688 результативных передач).
Когда Анри завершил карьеру, «Канадиенс» сразу же вывели из обращения 16-й номер, под которым он играл. В 1979-м Ришар-младший стал членом Зала хоккейной славы.
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