Патрик Лайне: В последние пару недель мы играем в режиме плей-офф, и легче не становится Нападающий «Виннипега» Патрик Лайне – о борьбе «Джетс» за попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

- Учитывая состав и все травмы, мы старались расти как команда. И это однозначно оставило нас в борьбе. В последние пару недель мы играем в режиме плей-офф, и легче не становится. Все другие соперники тоже побеждают. Мы стараемся просто работать и надеяться на успех, но легко не будет, - цитирует Лайне официальный сайт НХЛ.

Добавим, что «Виннипег» одержал две победы в пяти последних матчах сезона, с 74 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона и делит место второй «уайлд-кард» Западной конференции с «Ванкувером», «Нэшвиллом» и «Аризоной».