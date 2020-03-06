Николай Заварухин: Сегодня не так строго сыграли в обороне, дали «Автомобилисту» много шансов Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (4:3 ОТ).

- Сегодня мы не так строго сыграли в обороне, дали сопернику много шансов. С такой атакой, какая есть у «Автомобилиста», с их быстрыми нападающими, таких шансов давать было нельзя. Хорошо, что подчистил вратарь, забили хорошие голы.

Команда была в нокауте после третьего пропущенного гола? Да, немножко мандраж был, неуверенность появилась. Повторюсь, поговорили в раздевалке, успокоились. Это хоккей, это спорт, нужно было идти дальше. Здесь здорово сыграл «Автомобилист», Трямкин хороший пас отдал, а Плэтт реализовал момент - мы не доработали, - цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

Напомним, что после трех матчей серии до четырех побед счет 3-0 в пользу «Сибири». Следующая встреча состоится 8 марта в Новосибирске.