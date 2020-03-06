Дмитрий Квартальнов: У «Нефтехимика» было не так много шансов в третьем периоде, и вот тут «бам» Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

- Очень тяжелая игра, жаль, что не дотерпели в основное время. У «Нефтехимика» было не так много шансов в третьем периоде, и вот тут «бам»… Два периода шла очень интересная, равная игра. В овертайме мы дожали соперника, хотя и сильно боялись его контратаки. Но, хорошо, что все закончилось нашей победой, - приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу казанской команды. Следующая встреча между командами состоится 8 марта в Нижнекамске.