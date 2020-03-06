«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» в третьем матче серии плей-офф Счет в серии стал 2-1 в пользу «Динамо».

Хоккеисты «Спартака» на своем льду в овертайме обыграли «Динамо» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 5:4.

В основное время встречи в составе бело-голубых заброшенными шайбами отметились Игорь Полыгалов (1-я минута), Кирилл Лямин (4), Иван Муранов (4) и Михал Чайковски (40), у красно-белых отличились Илья Зубов (6), Артем Федоров (20), Александр Хохлачев (34) и Патрик Херсли (58).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Михаил Котляревский (76).

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Динамо». Следующий матч состоится 8 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.

КХЛ

Плей-офф

Западная конференция

¼ финала

3-й матч

«Спартак» (Москва) – «Динамо» (Москва) – 5:4 OT (2:3, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Зубов, 7. Федоров, 20. Хохлачев, 34. Херсли, 58. Котляревский, 76 – Полыгалов, 1. Лямин, 4. Муранов, 5. Чайковски, 35.

Счет в серии: 1-2 (1:5, 3:4 5:4 OT).