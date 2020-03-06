Команда Знарка второй раз побеждает в матче плей-офф, отыграв разницу в три шайбы «Спартак» под руководством Олега Знарка на своем льду одержал волевую победу над «Динамо» (5:4 ОТ) в третьем матче первого раунда серии плей-офф.

Отметим, что красно-белые по ходу этой встречи уступали в три шайбы.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, команда Знарка во второй раз отыгралась в плей-офф, уступая по ходу встречи в три шайбы. По этому показателю главный тренер «Спартака» сравнялся с бывшим наставником «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.

Также добавим, что это всего лишь восьмой случай в истории плей-офф КХЛ.