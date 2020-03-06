Дэвид Немировски: Все понимали, что будет сложно победить ЦСКА, но мы не опускаем голову Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА (1:2 ОТ).

- Очень тяжело сейчас. Мы хорошо играли, создали много моментов. Очень обидно. С самого начала и до конца это сегодня была наша лучшая игра. К сожалению, уступили в овертайме. Все понимали, что будет сложно победить, а сейчас – еще сложнее. Но мы не опускаем голову, готовимся дальше, - цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу армейцев. Следующая встреча команда состоится 8 марта в Нижнем Новгороде.