Олег Знарок: Будем держать их за майки!

«Благодарен ребятам, что при таком счете они нашли эмоции, характер, чтобы вытащить этот матч. Что я им сказал на скамейке? Эти слова касались настроя. Тяжело было, но они справились. Почему снял Гудачека? Есть тренер по вратарям, которому мы доверяем. Много глупых ошибок? Эмоции, это понятно. Как избавиться? Наверное, будем держать их за майки! Чтобы по шесть человек не выбегали» - поделился эмоциями главный тренер «Спартака» Олег Знарок.
Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Динамо». Следующий матч состоится 8 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.
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