Иван Муранов: Повели 3:0, потом «Спартак» взял тайм-аут и после просто забил свои моменты Нападающий «Динамо» Иван Муранов прокомментировал поражение от «Спартака» (4:5 ОТ) в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

- Хорошо начали матч, повели 3:0. Потом соперник взял тайм-аут и после него просто забил свои моменты. Мы же начали откидываться. Позже игра выровнялась, но «Спартак» всё же вырвал победу, - передает слова Муранова официальный сайт КХЛ.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Динамо». Следующий матч состоится 8 марта и начнется в 17:00 по московскому времени.