«Нью-Джерси» победил «Сент-Луис», Гусев завершил игру с показателем полезности «+1» (видео) - Советский спорт
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07 марта 2020 06:21ХоккейКорегин Владислав

«Нью-Джерси» победил «Сент-Луис», Гусев завершил игру с показателем полезности «+1» (видео)

Хоккеисты «Нью-Джерси Девилз» одержали домашнюю победу над «Сент-Луис Блюз»(4:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Йеспер Братт (9-я минута), Дакота Мермис (27), Коннор Кэррик (38) и Джозеф Андерсон (59). Соперник ответил результативными бросками Винса Данна (13) и Джейдена Шварца (57).

Нападающий «Девилз» Никита Гусев провел на льду 12 минут и 48 секунд, один раз пробил в створ ворот, совершил один перехват и завершил игру с показателем полезности «+1». Защитник «Блюз» Иван Барбашев сыграл 11 минут 17 секунда – его полезность «-1».

Таким образом, «Нью-Джерси» набирает 66 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» продолжает лидировать на Западе (90).

Оба коллективы проведут следующие матчи в гостях – «Девилз» сыграют против «Нью-Йорк Рейджерс», а «Сент-Луис» встретятся с «Чикаго Блэкхокс».

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