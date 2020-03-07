Тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко пока не может работать с полным контактом Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби рассказал состоянии нападающего Владимира Тарасенко.

– С точки зрения готовности и катания он может играть, но его плечо должно быть готово на 100 процентов, и на этой неделе он пройдет тест, после чего мы будем знать больше, но выглядит он хорошо. Я не могу назвать точных сроков его возвращения, но он прогрессирует. Тренеры поработают с ним в углах и все такое. Один из ребят его потолкает. На паре последних тренировок у него был некоторый контакт. На данный момент это все, что мы можем до того момента, как он пройдет тест. Но пока он не может работать с полным контактом. Мы все еще ждем, – цитирует Беруби пресс-служба НХЛ.

Напомним, Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». 29 октября хоккеист перенес операцию. В 10 проведенных матчах текущего сезона россиянин успел набрать 10 (3+7) очков.

«Сент-Луис» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 90 очков после 68 матчей.

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