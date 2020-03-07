«Авангард» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым» Встреча состоялась в Уфе.

Омский «Авангард» обыграл 5:1 уфимский «Салават Юлаев», счет в серии плей-офф стал 2:2.

Голы у гостей забили: Алексей Потапов (четвертая минута), Кирилл Семенов дважды (7 и 38), Коди Фрэнсон (19, бол.) и Алексей Емелин (31). У хозяев отличился Теему Хартикайнен (47).

В первом матче победу также одержали омичи (5:2), затем дважды побеждали уфимцы (2:3ОТ и 6:3).