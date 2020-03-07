«Барыс» увеличил разрыв в серии с «Металлургом». Казахстанский клуб победил магнитогорцев в гостях и ведет в серии 3:1.

Астанинский «Барыс» в Магнитогорске одержал победу над местным «Металлургом» со счетом 2:0 и увеличил разрыв в серии. Заброшенные шайбы на счету Антона Сагадеева (20 минута) и Дастина Бойда (56). Счет в серии стал 3:1. Ранее дважды побеждал «Барыс» (4:0 и 2:1ОТ) и однажды «Металлург» (3:0).