«Барыс» увеличил разрыв в серии с «Металлургом». - Советский спорт
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07 марта 2020 17:19ХоккейТрофименко Кирилл

«Барыс» увеличил разрыв в серии с «Металлургом».

Казахстанский клуб победил магнитогорцев в гостях и ведет в серии 3:1.

Астанинский «Барыс» в Магнитогорске одержал победу над местным «Металлургом» со счетом 2:0 и увеличил разрыв в серии.

Заброшенные шайбы на счету Антона Сагадеева (20 минута) и Дастина Бойда (56).

Счет в серии стал 3:1. Ранее дважды побеждал «Барыс» (4:0 и 2:1ОТ) и однажды «Металлург» (3:0).

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