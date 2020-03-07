Илья Воробьев: В первом периоде совершили в обороне позиционную ошибку, что нам стоило игры Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Барыса» (0:2) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

- Совершили в обороне позиционную ошибку в первом периоде, что нам, в принципе, стоило игры. Потом как не старались – так и не смогли забить, а соперник еще и на контратаке поймал, - цитирует Воробьева пресс-служба магнитогорской команды.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу казахстанского клуба. Следующим матч между командами состоится 9 марта в Нур-Султане.