Эрик О»Делл: У «Металлурга» так часто бывало в сезоне – много бросков, но нет голов Нападающий «Металлурга» Эрик О»Делл прокомментировал поражение от «Барыса» (0:2) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

- У нас так часто бывало в сезоне – много бросков, но нет голов. Наверное, перед вратарем не так много помех, он многое видит. Но сейчас времени у нас уже нет – в следующем матче нам нужны голы, - цитирует форварда пресс-служба магнитогорской команды.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу казахстанского клуба. Следующим матч между командами состоится 9 марта в Нур-Султане.