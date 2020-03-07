Дастин Бойд: Это была, наверное, самая сложная игра за всю серию с «Металлургом»

- Это была очень сложная игра, наверное, самая сложная за всю серию. «Металлург» играл очень сильно, демонстрировал высокие скорости, много владел шайбой, позиционно атаковал. Их вратарь тоже сегодня играл фантастически, делал важные спасения. Но мы хорошо реализовали свои моменты, это стало ключем к успеху, - цитирует Бойда пресс-служба КХЛ.
Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу казахстанского клуба. Следующим матч между командами состоится 9 марта в Нур-Султане.
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