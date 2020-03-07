Боб Хартли: Очень важная выездная победа для «Авангарда» Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:1).

- Мы прекрасно понимали важность сегодняшней игры. У каждого из наших игроков была миссия на площадке - отлично отработали как в защите, так и в нападении. Бобков нас подтаскивал, делал хорошие сейвы. Главное, мы сыграли дисциплинировано и провели три стабильных и сильных периода. Очень важная выездная победа для нас, - приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал ничейным – 2:2. Следующий матче между командами состоится 9 марта в Балашихе.