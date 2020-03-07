«Локомотив» обыграл «Йокерит», одержав первую победу в серии - Советский спорт
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07 марта 2020 19:38Хоккей

«Локомотив» обыграл «Йокерит», одержав первую победу в серии

Хоккеисты «Локомотива» на своем льду обыграли «Йокерит» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со счетом 4:3.

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Никита Черепанов (29-я минута), Артур Каюмов (31), Егор Аверин (42) и Стефан Да Коста (56), у финского клуба отличились Марко Анттила (20), Петер Регин (54) и Хенрик Хаапала (60).

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу финской команды. Следующая встреча состоится 9 марта в Хельсинки.

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