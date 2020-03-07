«Локомотив» обыграл «Йокерит», одержав первую победу в серии

В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Никита Черепанов (29-я минута), Артур Каюмов (31), Егор Аверин (42) и Стефан Да Коста (56), у финского клуба отличились Марко Анттила (20), Петер Регин (54) и Хенрик Хаапала (60).
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу финской команды. Следующая встреча состоится 9 марта в Хельсинки.
Сочи готов! Перенесите ЧМ из Швейцарии в столицу Олимпиады-2014 ЧМ-2020, который должен состояться 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне, под угрозой из-за коронавируса. ИИХФ может перенести турнир. Россия предложила олимпийскую столицу Игр-2014 - Сочи. 06.03.2020 07:00 Хоккей Домрачев Владислав Что, где, когда. Гид по турниру UFC 248, где Адесанья подерется с Ромеро, а Чжан — с Еджейчик 8 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 248. «Советский спорт» сделал для вас небольшой гид по бойцовскому шоу. 07.03.2020 13:11 ММА Ващенко Сергей Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев «Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Первый мяч Комличенко за «Динамо». Видео всех голов 21-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 21-го тура чемпионата России. 07.03.2020 15:27 Футбол Ващенко Сергей Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай