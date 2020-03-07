Николай Цулыгин: Слишком сильно хотели быстро забить Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Авангардом» (1:5).

- Слишком сильно хотели быстро забить. Сегодня мы играли от нападения, в результате чего пропустили быстрые голы, после чего не смогли уже вернуться в игру, хотя делали какие-то попытки, старались, не опускали рук, - приводит слова Хартли официальный сайт КХЛ.

Добавим, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал ничейным – 2:2. Следующий матче между командами состоится 9 марта в Балашихе.