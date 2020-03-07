СКА обыграл «Витязь» в третьем овертайме и вышел в следующий раунд плей-офф Четвертая встреча серии прошла в Подольске. Она длилась три овертайма.

Питерский СКА обыграл в Подольске местный «Витязь» 3:2 (3ОТ) и уверенно вышел в следующую стадию плей-офф Кубка Гагарина, выиграв серию 4:0. Матч выдался затяжным с несколькими овертаймами.

Голы у хозяев забили: Вилле Лаюнен (19-я минута) и Алексей Макеев (44). У гостей заброшенные шайбы на счету Антона Белова (1), Сергея Плотникова (54) и Лукаса Бенгтссона (114).

Все три предыдущие встречи серии выиграл также СКА (6:1, 4:3 и 6:0).