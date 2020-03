«Начиная с сегодняшнего дня НХЛ закроет раздевалки для СМИ, по рекомендации Центра по контролю заболеваний в попытке остановить распространение коронавируса. НБА, MLB и MLS, как ожидается, последуют ее примеру», - написал в своем Twitter инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Starting today, @NHL will close dressing rooms to media, on recommendation of Centers for Disease Control (@CDCgov) in effort to stop the spread of coronavirus. NBA, MLB + MLS are expected to follow. Media availabilities will be conducted in formal press conference area.