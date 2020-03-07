Рене Фазель: Мы надеемся, что мужского чемпионата мира пройдет, как и было запланировано Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что решение относительно проведения мужского чемпионата мира пока не принято.

- Нет новой информации на данный момент, мы находимся на связи с правительством Швейцарии. Мы надеемся, что все пройдет, как и было запланировано, - передает слова Фазеля ТАСС.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по хоккею среди женщин 2020 года отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Добавим, что мужской турнир должен пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.