Алексей Кудашов: Думали, что в подобном ключе пройдут вообще все игры серии с «Витязем» Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против «Витязя» (3:2 ОТ).

- Тяжелейшая игра, которая забрала у нас очень много сил. Другого мы, впрочем, не ожидали. Мы думали, что в подобном ключе пройдут вообще все игры серии, - приводит слова Кудашова пресс-служба КХЛ.

Отметим, что для того, чтобы выявить победителя в этой встрече командам пришлось провести три овертайма.

Добавим, что после этой игры СКА одержал победу в серии со счетом 4-0 и вышел в следующую стадию плей-офф Кубка Гагарина.