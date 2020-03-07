Гол Малкина не спас «Питтбург» от поражения во встрече с «Вашингтоном» Хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Питтсбург» в гостевом мачте регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Ник Дауд (2-я и 41-я минуты), Никлас Бекстрем (17), Рихард Паник (19) и Ти Джей Оши (54), у «Пингвинз» отличились Сидни Кросби (46) и Евгений Малкин (53).

После этой игры «Вашингтон» набрал 89 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, «Питтсбург», потерпевший седьмое поражение в девяти последних встречах чемпионата с 84 очками располагается на четвертом месте.

В следующем матче «Кэпиталз» в гостях сыграют против «Баффало», а «Пингвинз» на своем льду встретятся с «Каролиной».