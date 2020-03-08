«Даллас» на своем льду уступил «Нэшвиллу», потерпев пятое поражение кряду

В составе «Предаторз» заброшенной шайбой отметился Райан Эллис (31-я минута).
Отметим, что голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос отразил 37 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.
После этой игры «Нэшвилл» набрал 76 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» с 82 очками занимает на Западе третье место.
В следующем матче «Старз»на своем льду сыграют против «Рейнджерс», а «Предаторз» в гостях встретятся с «Монреалем».
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