«Даллас» на своем льду уступил «Нэшвиллу», потерпев пятое поражение кряду Хоккеисты «Далласа» проиграли «Нэшвиллу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:1.

В составе «Предаторз» заброшенной шайбой отметился Райан Эллис (31-я минута).

Отметим, что голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос отразил 37 бросков и записал на свой счет четвертый «сухой» матч в текущем сезоне.

После этой игры «Нэшвилл» набрал 76 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, «Даллас» с 82 очками занимает на Западе третье место.

В следующем матче «Старз»на своем льду сыграют против «Рейнджерс», а «Предаторз» в гостях встретятся с «Монреалем».