«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси», Бучневич набрал два очка - Советский спорт
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08 марта 2020 06:41ХоккейНечаев Юрий

«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси», Бучневич набрал два очка

«Девилз» одержали вторую победу подряд.

«Рейнджерс» потерпели домашнее поражение от «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:6 (2:1, 0:4, 2:1).

В составе победителей результативной передачей отметился Никита Гусев.

У хозяев две голевые передачи в активе Павла Бучневича. Голкипер Игорь Шестеркин проводил первую игру после ДТП, в которое он попал 24 февраля. Российский вратарь отразил 18 бросков из 23 и был заменен после второго периода.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджеры» занимают десятое место, имея в активе 76 очков. «Девилз» - 13-е (68).

11 марта «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Далласа», а «Девилз» на своем льду примут «Питтсбург».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» - «Нью-Джерси» - 4:6 (2:1, 0:4, 2:1).
Голы: Хитил, 6 - 1:0. Палмьери, 7 - 1:1. Зибанежад (Бучневич), 8 - 2:1. Палмьери, 21 - 2:2. Классон (Гусев),22 – 2:3. Зейджак, 37 – 2:4. Хейден, 37 - 2:5. Маккегг (Бучневич), 54 - 3:5. Зейджак, 60 - 3:6. Деанджело, 60 - 4:6.

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