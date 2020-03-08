Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Бостон» (видео) «Брюинз» потерпели первое поражение после четырех побед подряд.

«Бостон» на своем льду проиграл «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:5 (0:2, 2:1, 1:2).

Первой звездой матча был признан Михаил Сергачев. Защитник «Тампы» забросил шайбу и сделал одну результативную передачу. Еще один гол на свой счет записал Никита Кучеров.

Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 38 и был признан третьей звездой встречи.

Обе команды лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон» - первый с 98 очками, «Тампа» - вторая (91).

9 марта «Лайтнинг» сыграют в гостях против «Детройта», а 11-го числа «Брюинз», также на выезде, встретятся с «Филадельфией».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» - «Тампа» - 3:5 (0:2, 2:1, 1:2).

Голы: Чирелли, 6 - 0:1. Сергачев, 7 - 0:2. Пакетт, 27 - 0:3. Макэвой, 35 - 1:3. Курали, 39 - 2:3. Киллорн (Сергачев), 42 - 2:4. Пастрняк, 47 - 3:4. Кучеров, 59 - 3:5.