Малкин - после поражения от «Вашингтона»: Трудно понять, почему «Питтсбург» сыграл так плохо

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями после поражения от «Вашингтона».
«Нам нужно вернуться. У «Питтсбурга» есть все, чтобы побеждать. Второй и третий периоды мы сыграли лучше, а первый период будто спали. Когда пять - шесть игроков «Питтсбурга» получили травмы, мы играли лучше. Сейчас это трудно понять. Когда Кросби был травмирован, я играл лучше. Он вернулся, и моя игра сейчас хуже. Мы будем продолжать работать в каждой игре», - приводятся слова Малкина в «твиттере» Pens Inside Scoope.
Напомним, вчера хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Питтсбург» в гостевом мачте регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.
После этой игры «Кэпиталз» набрали 89 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз», потерпевший седьмое поражение в девяти последних встречах, с 84 очками располагаются на пятом месте.
В следующем матче «Вашингтон» в гостях сыграет против «Баффало» 10 марта, а «Питтсбург» на своем льду встретится с «Каролиной» 8-го числа.
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