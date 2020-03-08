Шестеркин - после матча с «Нью-Джерси»: Чувствовал себя хорошо, но не смог помочь команде победить Россиянин провел первую игру после аварии.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился эмоциями после игры с «Нью-Джерси».

«Я чувствовал себя хорошо, но не смог помочь команде победить. Из-за этого нет хороших эмоций. Насколько сложно было играть после аварии? Было тяжело вернуться в игру», - приводит слова Шестеркина обозреватель Винс Меркольяно.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» потерпели домашнее поражение от «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:6 (2:1, 0:4, 2:1).

Шестеркин проводил первую игру после ДТП, в которое он попал 24 февраля. Российский вратарь отразил 18 бросков из 23 и был заменен после второго периода.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджеры» занимают десятое место, имея в активе 76 очков. «Девилз» - 13-е (68).

11 марта «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Далласа», а «Девилз» на своем льду примут «Питтсбург».