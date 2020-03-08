Дэвид Куинн: Шестеркин был наименьшей проблемой «Рейнджерс» в игре с «Нью-Джерси» Россиянин провел первую игру после аварии.

Главный тренер »Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал поражение от «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«К сожалению, вот так мы сегодня выступили. Они были лучше нас в каждом компоненте игры. Мы столкнулись с командой, которая хотела добиться успеха гораздо больше нас.

Игра Шестеркина? Может быть, он немного застоялся. Но в целом Игорь был наименьшей проблемой в этом матче. Я не думаю, что хотя бы один наш хоккеист провел хороший матч», - приводит слова Куинна обозреватель Винс Меркольяно.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» потерпели домашнее поражение от «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:6 (2:1, 0:4, 2:1).

Шестеркин проводил первую игру после ДТП, в которое он попал 24 февраля. Российский вратарь отразил 18 бросков из 23 и был заменен после второго периода.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджеры» занимают десятое место, имея в активе 76 очков. «Девилз» - 13-е (68).

11 марта «Рейнджерс» сыграют в гостях против «Далласа», а «Девилз» на своем льду примут «Питтсбург».