После трех поражений «Автомобилист» впервые в нынешнем плей-офф обыграл «Сибирь» Следующий матч серии состоится 10 марта в Екатеринбурге.

В рамках первого раунда Кубка Гагарина «Сибирь» на своей площадке уступила «Автомобилисту» со счетом 1:5 (0:0, 1:3, 0:2). После четырех матчей счет в серии 3:1 в пользу новосибирского клуба.

На 21-й минуте счет после передачи Павла Дацюка открыл форвард гостей Георгий Белоусов. На 26-й перевес «Автомобилиста» увеличил уже сам 41-летний Дацюк, забросив свою первую шайбу в нынешнем плей-офф. Спустя 38 секунд Питер Холланд сделал счет 3:0 в пользу команды из Екатеринбурга, реализовав большинство.

На 37-й минуте тоже в большинстве «размочил» счет форвард «Сибири» Данил Романцев, но в третьем периоде «Автомобилист» организовал еще два гола. На 41-й отличился Дэн Секстон, а на 56-й – Максим Березин (в формате 4 на 4).

Ранее «Сибирь» трижды обыграла «Автомобилист» – 2:0 и 1:0 в овертайме в гостях и 4:3 в овертайме дома. Пятый матч серии состоится в Екатеринбурге 10 марта.