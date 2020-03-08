«Ак Барс» в четвертый раз кряду обыграл «Нефтехимик» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Вратарь казанцев Тимур Билялов отыграл «на ноль».

В первом раунде плей-офф КХЛ «Нефтехимик» на своей площадке уступил «Ак Барсу» со счетом 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Единственную шайбу в матче на 27-й минуте забросил Станислав Галиев. Роман Рукавишников и Мэтт Фрэттин стал ассистентами. Вратарь казанцев Тимур Билялов отыграл «на ноль», отразив 21 бросок игроков «Нефтехимика».

Счет в серии 4:0 в пользу «Ак Барса». Команда Дмитрия Квартальнова вышла в полуфинал Восточной конференции.

В двух первых матчах «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» дома 4:1 и 5:1, а 6 марта добился в Нижнекамске победы со счетом 2:1 в овертайме.

Свой следующий матч казанцы проведут на своей площадке 18 марта.