«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии Встреча состоялась на домашней площадке «красно-белых».

Московский «Спартак» дома одержал победу над земляками из «Динамо» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Рузультат игры 3:2. Шайбы у хозяев забросили Артем Федоров на 11-й минуте в большинстве, Илья Зубов (13), Каспарс Даугавиньш (35, бол.). У гостей: Вадим Шипачев (44, бол.), Андре Петерссон (60)..

Ранее «Динамо» дважды победило на своей площадке 5:1 и 4:3. «Спартак» сократил счет в серии также дома (5:4ОТ).

Таким образом, счет в серии плей-офф стал 2:2.