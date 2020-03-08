«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии

Московский «Спартак» дома одержал победу над земляками из «Динамо» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.
Рузультат игры 3:2. Шайбы у хозяев забросили Артем Федоров на 11-й минуте в большинстве, Илья Зубов (13), Каспарс Даугавиньш (35, бол.). У гостей: Вадим Шипачев (44, бол.), Андре Петерссон (60)..
Ранее «Динамо» дважды победило на своей площадке 5:1 и 4:3. «Спартак» сократил счет в серии также дома (5:4ОТ).
Таким образом, счет в серии плей-офф стал 2:2.
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