ЦСКА обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Встреча состоялась в Нижнем Новгороде.

Московский ЦСКА в четвертый раз подряд обыграл нижегородское «Торпедо». Матч в Нижнем Новгороде закончился со счетом 3:2ОТ.

Голы у хозяев забили Чарльз Генуэй на 39-й минуте и Марио Кемпе (42). У гостей отличились Мэтт Робинсон (47), Максим Шалунов (58) и Кирилл Капризов (63 ОТ).

Таким образом, счет в серии стал 4:0 в пользу ЦСКА. Ранее «армейцы» победили еще трижды (4:1, 3:0, 3:0).