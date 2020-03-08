Владимир Крикунов: Не успеваю смотреть за девчонками на трибунах, мне бы уследить за 20 игроками Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал поражение в четвертом матче серии против «Спартака».

Сегодня красно-белые на своей площадке обыграли «Динамо» со счетом 3:2 и сравняли счет в серии первого раунда Кубка Гагарина – 2:2.

Главный тренер динамовцев Владимир Крикунов считает, что ключевым отрезком матча стало начало первого периода, когда его команда дважды пропустила.

«Мы проспали первые десять минут, пропустили два гола и долго выходили из этой ситуации, – цитирует пресс-конференцию Крикунова Sport24.ru – В третьем периоде играли как бы нормально, но двух голов не хватило. С начала надо играть, а не с конца.

Нам не хватает завершающего броска в большинстве. Где-то ошибаемся, а «Спартак» прессингует.

Я не успеваю смотреть за девчонками сзади на трибунах. Мне бы успеть уследить за 20 игроками на скамейке».

10 марта соперники сыграют на арене «Динамо», а 12-го вновь встретятся на площадке «Спартака». Седьмой матч в случае необходимости состоится 14 марта.