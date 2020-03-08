Олег Знарок: Посвящаю ли эту победу своей красивой дочери? У меня не только дочь красивая! Главный тренер «Спартака» пообщался с журналистами после выигранного матча против «Динамо».

Красно-белые в четвертом матче первого раунда плей-офф обыграли московское «Динамо» с результатом 3:2. Счет в серии теперь равный – 2:2.

После игры главный тренер «Спартака» Олег Знарок пообщался с журналистами на пресс-конференции.

«Начали неплохо, а при счете 3:0 неправильно играли, – цитирует Знарка Sport24.ru – Но молодцы, удержали победу.

В эпизоде со вторым голом нам неправильно объяснили, почему не остановили. Они объясняли, что за две минуты сами правильно примут решение. Взял тайм-аут в конце, потому что мы неправильно играли. Сегодня Гудачека не было в заявке, так решили.

Посвящаю ли эту победу своей красивой дочери? У меня не только дочь красивая! Всех родных дам поздравляю с 8 марта».

10 марта соперники сыграют на арене «Динамо», а 12-го вновь встретятся на площадке «Спартака». Седьмой матч в случае необходимости состоится 14 марта.