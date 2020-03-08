Дмитрий Квартальнов: Серия получилась тяжелой, в каждом матче «Нефтехимик» хорошо начинал

Лучшая команда Восточной конференции «Ак Барс» одолел «Нефтехимик» в четырех матчах. В двух первых встречах казанская команда добилась домашних побед 4:1 и 5:1, а в Нижнекамске обыграла соперника 2:1 в овертайме и со счетом 1:0 в сегодняшней заключительной игре серии.
Хотя «Ак Барс» первым на Востоке пробился во второй раунд, главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов назвал серию тяжелой.
«Мы довольны победой с минимальным счетом, выстояли концовку, – цитирует слова Квартальнова официальный сайт КХЛ. – Серия получилась тяжелой, в каждом матче «Нефтехимик» хорошо начинал. Также как и сегодня. Потом мы влились в игру. Отмечу, что хорошо сыграл вратарь соперника, особенно здесь, в Нижнекамске. Контактный, быстрый хоккей, который было интересно всем смотреть. Выиграли, идем дальше. Нижнекамск молодцы, Вячеслав Буцаев сделал хорошую команду».
Свой следующий матч в полуфинале Восточной конференции казанцы проведут на своей площадке 18 марта.
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