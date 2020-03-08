Гол Малкина не спас «Питтсбург» от поражения Встреча состоялась в «Питтсбурге» и стала первым матчем игрового дня НХЛ.

«Питтсбург» дома проиграл «Каролине». Игра закончилась победой гостей со счетом 6:2 (2:1, 0:2, 0:3). На счету российского форварда Евгения Малкина заброшенная шайба, которая стала для него 23-й в сезоне. Шайбы у «Питтсбура» забросили: Патрик Марло (девятая минута), Евгений Малкин (17) У «Каролины»: Морган Гики — 2 (10, 17), Джейкоб Слэвин (14), Джейк Гардинер (19), Джастин Уильямс — 2 (9, 16).