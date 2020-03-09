Кирилл Капризов: Серия с «Торпедо» вышла очень напряженной Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвел итоги серии с «Торпедо» в 1/4 финал плей-офф Западной конференции КХЛ.

– Хорошая игра, здорово, что смогли проявить характер – сравняли счет и выиграли в овертайме. Серия тоже вышла очень напряженной. Все игры это показали. Особенно последние две. В Нижнем Новгороде болельщики здорово поддерживают команду, они гонят своих игроков. Это все знают, мы старались концентрироваться на своей игре и не обращать на это внимания. Не всегда это получалось, слава богу, что выиграли, – цитирует Капризова пресс-служба армейцев.

Отметим, что в четырех матчах с нижегородским клубом 22-летний форвард забросил две шайбы и отдал два ассиста. В регулярном чемпионате на счету игрока 62 (33+29) очка в 57 поединках.

ЦСКА обыграл «Торпедо» в серии со счетом 4:0 и стал третьей командой, кто вышел в следующий раунд плей-офф. Ранее это сделали СКА и «Ак Барс».