ФХР – об отмене женского ЧМ: Мы понимаем необходимость такого решения со стороны IIHF Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить женский чемпионат мира из-за коронавируса

– Федерация хоккея России сожалеет об отмене турнира, но понимает необходимость такого решения IIHF, так как безопасность и здоровье людей является наивысшей ценностью. Национальная женская сборная России продолжит подготовку к международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022, – сообщает пресс-служба ФХР.

Ранее глава IIHF Рене Фазель сообщил об отмене женского мирового первенства из-за вспышки коронавируса – который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в канадских городах Галифакс и Труро.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.