КХЛ оштрафовала Панина, Широкова и Холланда

– На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающих «Авангарда» Сергея Широкова и «Автомобилиста» Питера Холланда и наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.
На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата Юлаев» Григория Панина наказание по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (2+10), подвергнуть денежному штрафу, – говорится в официальном сообщении пресс-службы лиги.
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