КХЛ оштрафовала Панина, Широкова и Холланда - Советский спорт
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09 марта 2020 12:04ХоккейКорегин Владислав

КХЛ оштрафовала Панина, Широкова и Холланда

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матчей плей-офф, в результате чего форварды Сергей Широков («Авангард»), Питер Холланд («Автомобилист») и защитник Григорий Панин («Салават Юлаев») были подвергнуты денежным штрафам.

– На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающих «Авангарда» Сергея Широкова и «Автомобилиста» Питера Холланда и наказание по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата Юлаев» Григория Панина наказание по п.1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (2+10), подвергнуть денежному штрафу, – говорится в официальном сообщении пресс-службы лиги.

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