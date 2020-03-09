Вице-президент IIHF заявил, что ЧМ-2020 не будет перенесен в Россию Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола исключил вероятность переноса чемпионата мира 2020 года из Швейцарии в Россию.

– Если чемпионат мира не получится провести в Швейцарии, мы не можем перенести его в Россию. В этом случае мировое первенство будет отменено, – сказал Куммола в интервью Ilta-Sanomat.

Окончательное решение по поводу проведения мирового первенства будет принято не позднее 20 апреля.

Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил, что Россия выразила готовность провести чемпионат мира по хоккею в том случае, если турнир не смогут провести в Швейцарии из-за распространения коронавируса.

Соревнования должны пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.